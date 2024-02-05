Расставшиеся актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе воссоединились ради работы

Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе воссоединились ради съемок проекта «Осторожно – Любовь». Несмотря на расставание, звезды киноиндустрии смогли сохранить неплохие отношения, и закончившийся роман никак не повлиял на их работу.

Как сообщает «ОК!», на KION скоро состоится премьера киноальманаха, в котором авторы порассуждали о том, что же такое любовь. Он состоит из нескольких новелл, в которых снялись многие отечественные знаменитости. Среди них Марина Александрова, Анна Снаткина, Мила Ершова, Павел Баршак, Даниил Воробьев и многие другие. Также в касте числятся и Виторган с Нинидзе, которые, судя по кадрам, даже сыграли в одной и той же части.

Напомним, что актеры начали встречаться после того, как Максим расстался с журналисткой Ксенией Собчак в 2019 году. Пара неоднократно появлялась на светских мероприятиях, и поклонники гадали, когда же Виторган сделает возлюбленной предложение руки и сердца. Однако с 2022 года все чаще стали появляться слухи о том, что звезды разошлись. И в 2023 году домыслы фанатов подтвердились.

Причины окончания романа до сих пор не ясны. Артисты предпочитают не давать комментарии о личной жизни. Но, по всей видимости, они смогли расстаться друзьями, раз им удается спокойно работать вместе.

Ранее Максим Виторган в стихах намекнул на проблемы со здоровьем.