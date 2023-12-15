Актриса Наталья Варлей раскритиковала создателей фильма «Кавказская пленница!»

Актриса Наталья Варлей раскритиковала в Кремле создателей фильма «Кавказская пленница!». Об этом сообщает издание The Voice.

В Кремле состоялся концерт «Гайдай—100». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Варлей. Звезда «Кавказской пленницы» вышла на сцену и исполнила «Песенку о медведях». По словам артистки, она до сих пор сожалеет, что ей не удалось спеть композицию в фильме. Варлей считает, что режиссер совершил ошибку, доверив ее исполнение Аиде Ведищевой.

Также артистка раскритиковала создателей фильма «Кавказская пленница!», который вышел в 2014 году. Она назвала их безумцами и заявила, что им не хватило «гения Леонида Гайдая».

«Этим смельчакам не пришло в голову, что мало бюджета, мало собрать прекрасных артистов и вывезти их на те места, где снималась «Кавказская пленница»», — высказалась актриса.

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