Актриса Нина Маслова могла увести мужа у беременной Натальи Варлей. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «Жизнь и судьба».

По воспоминаниям Масловой, в одно время Нонна Мордюкова пыталась устроить ее личную жизнь. Для этого коллега познакомила Нину с сыном влиятельного человека. Отношения молодых людей развивались стремительно, вот почему между ними начались разговоры о свадьбе. Однако торжеству не суждено было сбыться: актриса так и не смогла полюбить ухажера.

«Мне не нужна была семья, правительственная дача и человек, с которым не о чем было разговаривать», — цитирует StarHit высказывание Масловой из нового интервью.

После расставания с ухажером у знаменитости возникли чувства к другому мужчине. Речь идет про Владимира Тихонова, который был женат на Наталье Варлей. Актриса не знала о семейном статусе мужчины, вот почему она решила «завести роман» с ним. Однако и эта любовная история не была успешной. Узнав о том, что у избранника есть беременная жена, Маслова отказалась от своей затеи.

«На другой день приехала Наташа Варлей на девятом месяце беременности, и мой роман обломился», — резюмировала артистка.

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