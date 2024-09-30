Актриса Надежда Михалкова вышла в свет с детьми от режиссера Резо Гигинеишвили. Татьяна Михалкова поделилась кадром дочки и внуков с мероприятия в Telegram-канале.

30 сентября в соцсети Татьяны Михалковой появился пост, посвященный дню Веры, Надежды и Любови. В честь этого события она поделилась семейным кадром с дочкой Надеждой и внуками. На снимке заметно, что актриса посетила театральную постановку с детьми от Резо.

«Надюша с именинами!!! Пусть всегда Вера дает силы, Надежда дарит светлое вдохновение, Любовь наполняет жизнь! Мудрость определяет поступки и решения! Счастливого Благословения!» — написала Татьяна.

Напомним, что актриса развелась с режиссером в 2017 году после 7 лет брака. Михалкова признавалась, что тяжело пережила разрыв с мужем. Знаменитость родила от Резо сына и дочь.

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