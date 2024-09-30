«Кто девушку танцует»: экс-возлюбленная Павла Табакова подогрела слухи о романе с Федором Бондарчуком

Уже несколько месяцев в Сети обсуждают возможный развод 57-летнего режиссера Федора Бондарчука и 35-летней актрисы Паулины Андреевой. Недавно артиста заподозрили в романе с экс-возлюбленной актера Павла Табакова, 29-летней Софьей Синицыной. В личном блоге актриса продолжает подогревать слухи об отношениях с продюсером.

Федор Бондарчук уже давно не появлялся на публике с женой, а в последнее время все чаще выходит в свет без обручального кольца, из-за чего многие считают, что у режиссера и Паулины Андреевой проблемы в браке. Некоторые уверены, что пара рассталась, а причиной тому стали творческие разногласия и связь продюсера с экс-возлюбленной Павла Табакова Софьей Синицыной. Супруги пока не комментировали эту информацию.

О предполагаемой разлучнице режиссера и актрисы известно, что окончила Театральный институт им. Б. Щукина, в ее фильмографии десятки проектов. В 2020 году Софья Синицына родила дочь Мию от Павла Табакова, с которым состояла в отношениях. Однако пара рассталась еще до появления ребенка на свет. Теперь актрису подозревают в романе с Федором Бондарчуком, завязавшемся на съемках сериала «Чистые». Девушка не комментировала напрямую догадки, но уже успела с юмором высказаться об этом: «Такой день хороший, у меня как будто сегодня день рождения. Все поздравляют!».

При этом Софья Синицына продолжает намекать на связь с режиссером в соцсети, публикуя фото в эффектных нарядах и с неоднозначными подписями. Недавно актриса снялась в ресторане, сопроводив снимок песней Жени Трофимова «Самолеты» со словами: «Все думаю о тебе. От посадки и до полета». Более того, накануне она поделилась кадрами в платье с открытыми плечами, написав: «Кто девушку танцует, тот и музыку включает». Личность того, кому адресованы эти послания, девушка не раскрывает.

Ранее мы писали о том, что Софья Синицына пошутила о свадьбе после слухов о романе с Федором Бондарчуком.