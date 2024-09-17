НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 сентября 2024, 10:34
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«На Арбенину стала похожа»: сильно похудевшую Надежду Михалкову не сразу узнали поклонники

37-летняя актриса Надежда Михалкова взволновала поклонников сильным похудением.
«На Арбенину стала похожа»: сильно похудевшую Надежду Михалкову не сразу узнали поклонники

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Актриса Надежда Михалкова посетила фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» и поразила всех присутствовавших изменившейся внешностью. 37-летняя дочь режиссера Никиты Михалкова значительно похудела.

Актриса представила сериал «Первый номер» и появилась перед журналистами в одиночестве. Для мероприятия она выбрала черные широкие брюки и белый жилет, подчеркнувший худобу ее рук. Образ актриса дополнила сумкой-клатчем и белыми туфлями-лодочками. Из аксессуаров Надежда предпочла несколько минималистичных браслетов, ожерелье и кольцо.

Поклонников Михалковой вид Надежды не обрадовал. Им показалось, что она слишком исхудала.

«А на Арбенину как стала похожа», - отметили комментаторы в фан-блоге актрисы.

Поклонники также поинтересовались, все ли у нее в порядке со здоровьем.

«Выглядит немного пугающе», - написали пользователи.

Ранее стало известно, что в мае режиссер Резо Гигинеишвили увез 10-летнего сына Ивана от Надежды Михалковой в Грузию. Звездные супруги развелись в 2017 году.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал Надежды Михалковой
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Надежда Михалкова
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