«На Арбенину стала похожа»: сильно похудевшую Надежду Михалкову не сразу узнали поклонники

Актриса Надежда Михалкова посетила фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» и поразила всех присутствовавших изменившейся внешностью. 37-летняя дочь режиссера Никиты Михалкова значительно похудела.

Актриса представила сериал «Первый номер» и появилась перед журналистами в одиночестве. Для мероприятия она выбрала черные широкие брюки и белый жилет, подчеркнувший худобу ее рук. Образ актриса дополнила сумкой-клатчем и белыми туфлями-лодочками. Из аксессуаров Надежда предпочла несколько минималистичных браслетов, ожерелье и кольцо.

Поклонников Михалковой вид Надежды не обрадовал. Им показалось, что она слишком исхудала.

«А на Арбенину как стала похожа», - отметили комментаторы в фан-блоге актрисы.

Поклонники также поинтересовались, все ли у нее в порядке со здоровьем.

«Выглядит немного пугающе», - написали пользователи.

Ранее стало известно, что в мае режиссер Резо Гигинеишвили увез 10-летнего сына Ивана от Надежды Михалковой в Грузию. Звездные супруги развелись в 2017 году.