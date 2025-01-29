Актриса Мария Мацель заявила, что готова стать мамой в ближайшем будущем. Об этом сообщает WomanHit.ru.

По словам актрисы, в ее жизни было болезненное расставание, но теперь она счастлива в отношениях с режиссером Ларионом Маровым. Знаменитость уверена, что Ларион — человек, с которым она хочет построить семью, несмотря на разницу в возрасте.

«У меня абсолютная вера в любовь, в возможность создания семьи и в человека рядом со мной. За последние три года я прошла несколько этапов и сегодня нахожусь в каком-¬то блаженном состоянии», — высказалась Мария.

По словам Мацель, она готова родить от избранника. При этом актриса не ставит для себя точные сроки беременности, полагаясь на случай.

«Да, в каком-то ближайшем будущем мне бы хотелось этого. Но я фаталистка», — резюмировала артистка.

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