После двух лет жизни с итальянцем: Марина Федункив снова надела свадебное платье

Российская комедийная актриса Марина Федункив, известная по роли мамы Николая в сериале «Реальные пацаны», заинтриговала поклонников свежей публикацией в социальных сетях. Она выложила видео в свадебном платье и сказала, что снова собирается идти под венец. Об этом сообщает kp.ru, ссылаясь на микроблог артистки.

51-летняя кинозвезда заявила, что примерно два года назад вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, однако теперь ей еще раз надо будет стать женой.

«Два года еще не прошло, и вот опять. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого такая же побочка после ковида и что вы делаете», – цитирует Федункив kp.ru.

В комментариях под новым видео подписчики задали актрисе множество вопросов, но все они остались без ответа. Некоторые фанаты подумали, что ролик шуточный, а кто-то предположил, что Марина таким образом анонсировала съемки в каком-нибудь новом проекте.

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