Актриса Лиза Моряк считает, что прославилась благодаря мужу Сарику Андреасяну. Лиза высказалась о своей карьере в беседе с Леди Mail.ru.

Брак актрисы и режиссера нередко обсуждается в Сети. Россияне считают, что Сарик прославил Лизу, снимая в своих проектах. По словам артистки, ее не обижают подобные высказывания. Более того, она не скрывает, что обязана мужу успехом.

«Часть моего успеха – это успех моего мужа. Я рада, что мы с ним в одной команде, это поможет нам добиться еще больших успехов в будущем», — высказалась знаменитость.

Также Лиза отметила, что их с мужем объединяет любовь к творческой профессии. При этом, по словам актрисы, для нее важнее семья. Моряк призналась, что каждый раз, уходя на съемки, испытывает чувство вины перед дочерью.

«Уходить глубоко в работу, в творчество, отсутствовать месяцами – эта история не про меня. Я хочу большую, любящую семью, и во главе угла у меня, конечно же, стоит материнство», — резюмировала Моряк.

Ранее Лиза Моряк призналась, что ссорится с мужем Сариком Андреасяном из-за быта. Подробности читайте в этой новости.

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