«Какая же ты дрянь»: Кудрявцева оскорбила Лазарева на сцене из-за шутки о возрасте

Телеведущая Лера Кудрявцева публично оскорбила певца Сергея Лазарева во время «Новой волны». Артисты вместе вышли на сцену, и Сергей неудачно пошутил о возрасте Леры, сказав, что она ведет конкурс уже 20 лет. В ответ Кудрявцева попросила не напоминать о ее годах.

«Лерка поседела. Даже седина у нее блестящая. На самом деле, я говорю серьезно, Лера сногсшибательна, и знаете, она уже 20 лет ведет «Новую волну», - произнес Лазарев со сцены.

Услышав комплименты от соведущего, Лера не смогла сдержаться и шуткой ответила ему. Однако, получилось довольно грубо.

«Какая же ты дрянь, Сережа Лазарев! Напомни еще раз всем мой возраст!» — с улыбкой закричала в микрофон Кудрявцева.

При этом исполнитель хита «В самое сердце» постарался выйти из неловкой ситуации и отметил, что Кудрявцевой 16. Он также в шутку добавил, что конкурс Лера начала вести в минус четыре года. Видео с диалогом звезд опубликовал Telegram-канал «НЕОПРА, Блин!»

Ранее Сергей Лазарев показал, как выглядит его 52-летняя партнерша по «Новой волне» без фильтров. Он отметил, что Кудрявцева «вечно молодая».