«Сарик всегда главный»: Лиза Моряк рассказала о ссорах с мужем-режиссером Андреасяном

Актриса Лиза Моряк рассказала о ссорах с мужем Сариком Андреасяном. Она отметила, что конфликты случаются за пределами съемочной площадки из-за бытовых проблем. Но супруги быстро с ними справляются.

Моряк и Андреасян являются той парой, которая находится вместе и дома, и на работе. Режиссер снимает жену во многих своих проектах, но это никак не влияет на их брак. По словам Лизы, на площадке Сарик для нее – начальник, которого она всегда слушается.

«Я всегда учитываю замечания и пожелания Сарика, на конфликт не иду. В творческой работе мы часто находимся в тандеме и вместе создаем героев. В творчестве Сарик всегда главный», - заявила актриса в интервью Леди Mail.ru.

Лиза призналась, что благодаря работе в киноиндустрии Андреасян больше понимает ее. Он знает специфику профессии, поэтому не закатывает скандалы из-за позднего возращения жены домой или же долгих командировок.

Но ссоры все же случаются. Правда, несерьезные. И связаны они все с бытовыми моментами.

«На бытовые темы у нас разногласий намного больше, чем творческих, как и в любой нормальной семье. Но мы очень быстро их решаем», - поделилась звезда «Жизни по вызову».

Ранее Лиза Моряк прокомментировала сообщения о ссоре с Никитой Кологривым.