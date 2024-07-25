Говорит, что еще поживет: появились новые данные о состоянии 85-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной

Появились новые данные о состоянии 85-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Дочь знаменитости Ольга рассказала, что мама чувствует себя «по возрасту».

Подробности приводит NEWS.ru.

«В целом — по возрасту. Передает привет всем, кто за нее переживает, говорит, что «еще поживем», - поделилась Ольга.

В январе сообщалось, будто у актрисы остеопороз. Говорилось, что Федосеева-Шукшина едва стоит на ногах. Сама знаменитость опровергла эту информацию и заявила, что «не перестает удивляться нашим СМИ». Она назвала состояние суставов соответствующим возрасту.

Также актриса говорила, что у нее «болезнь старения», которой подвержено все человечество. Она признавалась: чувствует себя на 50-ть. Актриса благодарила дочь Ольгу и говорила, что та ее во всем поддерживает.

Год назад сообщалось об инсульте у актрисы. Она несколько месяцев находилась в больнице. После этого СМИ писали, что у актрисы частично нарушилась речь.