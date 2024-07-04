Актриса Лариса Голубкина рассказала о семейной жизни с Андреем Мироновым. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Голубкиной, Миронов был «нормальным человеком, живущим по скромным законам». Его экранный образ не совпадал с поведением в обычной жизни. Актриса рада, что смогла узнать коллегу как талантливого артиста и хорошего человека. При этом она отметила, что в их паре была творческая конкуренция. Брак с Мироновым научил ее терпению.

«Я до сих пор уверена, что женщина должна давать мужчине карт-бланш и возможность почувствовать себя мужчиной. Даже звание народной артистки отказалась получить до того, как Андрюша его получит. Глупо, наверное, это говорить, но так и было», — высказалась знаменитость.

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