26-летний сын Дмитрия Харатьяна снимет фильм о блокадном Ленинграде с Балуевым

26-летний сын Дмитрия Харатьяна снимет фильм о блокадном Ленинграде с Александром Балуевым. Об этом сообщает РБК.

В России и Белоруссии начались съемки драмы «Карузо», сценарий которой основан на реальных событиях. В центре сюжета находится собака, которая спасает хозяев от голода в блокадном Ленинграде. В проекте снимутся Александр Балуев, Иван Колесников, Мария Абрамова, Константин Адаев и Светлана Иванова.

Режиссер Иван Харатьян признался, что ему было интересно «соприкоснуться с реальной историей времен Великой Отечественной войны». Фильм «Карузо» будет адресован молодому поколению.

Премьера запланирована на 9 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Харатьян остался без китайского автомобиля из-за спора между продавцами. Подробности читайте в этой новости.

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