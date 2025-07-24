Актриса Ксения Алферова провела отпуск с дочкой, которую прячет от публики

Ксения Алферова провела отпуск с дочкой, которую прячет от публики. Актриса рассказала о поездке в деревню в соцсети.

В начале июля Ксения Алферова перестала появляться на публике и общаться с поклонниками. Как выяснилось, все это время артистка была в отпуске с семьей, который провела в деревне. По словам знаменитости, ей была необходима пауза и отдых от городской жизни. Алферова уехала из Москвы с дочкой Евдокией, которую прячет от камер и поклонников.

«Уехали с дочкой и всей живностью в деревню и хотела написать, что пропали, но нет. Скорее, растворились в окружающей тихой, размеренной действительности. Планов было громадье, но на третий день, после распаковок и уборок поняла, что делать ничего не хочется», — высказалась она.

Напомним, актриса состоит в браке с Егором Бероевым.

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