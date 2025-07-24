Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова заговорила о рождении четвертого ребенка

Актриса Дарья Мельникова обратилась к мужу с намеком на четвертого ребенка. По всей видимости, звезда «Папиных дочек» уже оправилась после третьих родов и готова к очередному пополнению в семье.

Недавно Дарья вместе с супругом Романовым Набатовым и тремя детьми выбралась в лес. Несколько дней они провели в палатке, наслаждаясь природой. Однако, как призналась артистка уже после возвращения домой, такой отдых ее немного утомил, ведь ей приходилось следить за всеми наследниками.

Впрочем, трудности многодетного материнства Мельникову не пугают. В личном блоге она обратилась к мужу со словами: «Вопрос у меня только один: когда за четвертым?» Актриса не уточнила, действительно ли уже готова к новому ребенку в семье или же просто пошутила.

Напомним, что Дарья воспитывает двух сыновей от первого брака и дочь, родившуюся в отношениях с Романом Набатовым. Когда роман со вторым мужем только начинался, артистка предпочитала ничего не рассказывать поклонникам. А в июне 2024 года неожиданно раскрыла, что не только вышла замуж, но и стала многодетной мамой.

Ранее Дарья Мельникова перестала скрывать лицо дочери.