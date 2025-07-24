«Мама меня не продавала!»: невеста Лепса отреагировала на новости о многомиллионных доходах матери

19-летняя невеста певца Григория Лепса Аврора Киба отреагировала на новости о многомиллионных доходах своей матери. Девушка не стала подтверждать или опровергать информацию, лишь порадовалась, что больше никто не будет говорить о ее «продаже» известному певцу.

Аврора довольно часто отшучивается по поводу отношений с Лепсом и редко делится деталями личной жизни. После выхода новостей об активах ее семьи студентка тоже решила посмеяться над этим. Она отметила, что данные СМИ доказывают — с артистом она вовсе не из-за денег.

«Нет, ну вот теперь мне стало все понятно. Ура, мама меня не продавала!» - сообщила Киба в Сети.

Напомним, что, по данным СМИ, общая стоимость недвижимости семьи Авроры достигает 3 млрд рублей. У матери девушки есть бизнес, который приносит ей 32 млн рублей в год.

Аврора Киба появилась в жизни Григория Лепса больше года назад. Прошлым летом он вышел с ней в свет и представил своей невестой. Артист постоянно интригует журналистов информацией о свадьбе с возлюбленной, но пока не может назвать точную дату.

Ранее стало известно, сколько потратил Григорий Лепс на отдых с Авророй Кибой.