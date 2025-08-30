Актриса Кристина Асмус вернулась в социальные сети после двух месяцев затишья

Кристина Асмус вернулась в социальные сети после двух месяцев затишья.

С недавнего времени актриса перестала выходить на связь с поклонниками, а последняя публикация была сделана еще в начале лета. Многие ее подписчики заподозрили, что дело в непростом периоде: сначала она попала в больницу с переломом, а весной и вовсе была уволена из сериала «Склиф» из-за якобы неподобающего поведения на площадке.

На днях Кристина все же вышла на связь и объяснила причину ее отсуствия в инфополе. Оказалось, что она начала вести здоровый образ жизни. По словам Асмус, ей захотелось создать рельефную фигуру.

«Недавно я начала свою фитнес-карьеру — я позвонила в зал. С удивлением обнаружила, что надо пахать, а не пару раз появиться, чтобы жирок выпроводить. В общем, товарищи зожники, физкультурники и все усердные — жму руку. На зал подсаживаешься, конечно, но это прям непростая затея... Годы идут, «не поужинал — похудел» уже не работает. В общем, два месяца не вылезаю из зала», — написала актриса, сопроводив пост снимком из спортивного зала.

Асмус призналась, что привыкла к походам в зал, по этой причине не представляет жизнь без фиической нагрузки. По словам актрисы, спортивная гимнастика оставила крепкое психологическое увечье.

