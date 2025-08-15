Гарик Харламов проиграл в суде 330 тысяч рублей и подал апелляцию

Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов подал апелляционную жалобу на решение суда, согласно которому он должен выплатить 330 тысяч рублей предпринимательнице Татьяне Колпак.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», женщина обвиняла Харламова в нарушении условий договора и требовала компенсацию в 3 миллиона рублей. При этом суд частично удовлетворил иск, взыскав с комика 330 тысяч рублей.

Гарика Харламова поражение не устроило, поэтому он решил доказать свою правоту в суде высшей инстанции.

