Актриса Кристина Асмус рассекретила пол новорожденного ребенка Милоша Биковича. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

В начале 2024 года звезда «Холопа» отметил два праздника: свое 36-летие и рождение первенца. Примечательно, что Милош не распространяется о личной жизни. О том, что актер женился на модели, стало известно из интервью его коллеги, который случайно об этом проговорился. Также Бикович не делал официальных объявлений о рождении ребенка. Вместо этого он лишь опубликовал трогательный рисунок, намекнув на пополнение в семье. На этот раз еще одну тайну Милоша рассекретила Кристина Асмус.

В соцсети артистка решила поздравить коллегу с 36-летием. В порыве чувств Кристина случайно проговорилась о том, что у Милоша родился сын.

«Человечище, с днем рождения тебя! И самое главное — с рождением сына! Счастлива за вас неимоверно. Обнимаю», — обратилась Асмус к коллеге.

К слову, сам Бикович пока никак не отреагировал на обращение Кристины.

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