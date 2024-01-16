Милош Бикович раскрыл детали съемок с бывшей возлюбленной Аглаей Тарасовой в «Холопе 2»

Актер Милош Бикович рассказал о съемках с бывшей возлюбленной Аглаей Тарасовой. Они вместе сыграли в новой комедии «Холоп 2».

Звезды «Льда» расстались еще несколько лет назад после полутора лет отношений. Причину разрыва артисты при этом не называли, лишь Милош делился тем, что Аглая осталась большим ребенком, и это стало проблемой в их отношениях. Никаких скандалов и взаимных претензий не было, но бывшие все равно старались не пересекаться друг с другом ни на светских мероприятиях, ни в проектах.

Все изменилось в 2023 году, когда начались съемки второй части фильма «Холоп». Тарасова была выбрана новой главной героиней и партнершей Биковича. Ради кинокартины актерам вновь пришлось вжиться в роли возлюбленных, и им это удалось. Как признался Милош, на самом деле никакого напряжения на площадке между ними не было. Все было довольно профессионально.

«Она очень хорошая комедийная артистка. Думаю, что в этой роли она раскрылась еще больше, чем раньше. Я рад за нее, потому что мне ее работа в кадре нравится», - поделился актер в интервью «Вокруг ТВ».

Ранее Милош Бикович впервые стал отцом. У артиста родился сын.