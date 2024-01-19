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Опубликовано 19 января 2024, 11:59
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68-летняя Ирина Хакамада показала фигуру в купальнике

68-летняя писательница Ирина Хакамада снялась в купальнике на пляже Таиланда.
68-летняя Ирина Хакамада показала фигуру в купальнике

© Starface.ru

68-летняя писательница Ирина Хакамада снялась в купальнике на пляже Таиланда. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

После новогодних праздников многие знаменитости отправились в отпуска, и Ирина не стала исключением. Хакамада уже несколько дней наслаждается отдыхом в Таиланде. В личном блоге она поделилась пляжным фото.

На снимке 68-летняя Ирина запечатлена в черном купальнике, белой кепке и очках. Примечательно, что писательница позировала не одна, а вместе с игуанами.

«Драконы бывают разные, энергии тоже. Мы выбираем», — подписала снимок Ирина.

68-летняя Ирина Хакамада показала фигуру в купальнике

© Из профиля Instagram* Хакамады (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее Ирина Хакамада призвала отказаться от традиции начинать «новую жизнь» 1 января. Подробности смотрите в этой статье.

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