68-летняя Ирина Хакамада показала фигуру в купальнике

68-летняя писательница Ирина Хакамада снялась в купальнике на пляже Таиланда. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

После новогодних праздников многие знаменитости отправились в отпуска, и Ирина не стала исключением. Хакамада уже несколько дней наслаждается отдыхом в Таиланде. В личном блоге она поделилась пляжным фото.

На снимке 68-летняя Ирина запечатлена в черном купальнике, белой кепке и очках. Примечательно, что писательница позировала не одна, а вместе с игуанами.

«Драконы бывают разные, энергии тоже. Мы выбираем», — подписала снимок Ирина.