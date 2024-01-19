68-летняя Ирина Хакамада показала фигуру в купальнике
© Starface.ru
68-летняя писательница Ирина Хакамада снялась в купальнике на пляже Таиланда. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.
После новогодних праздников многие знаменитости отправились в отпуска, и Ирина не стала исключением. Хакамада уже несколько дней наслаждается отдыхом в Таиланде. В личном блоге она поделилась пляжным фото.
На снимке 68-летняя Ирина запечатлена в черном купальнике, белой кепке и очках. Примечательно, что писательница позировала не одна, а вместе с игуанами.
«Драконы бывают разные, энергии тоже. Мы выбираем», — подписала снимок Ирина.
Ранее Ирина Хакамада призвала отказаться от традиции начинать «новую жизнь» 1 января. Подробности смотрите в этой статье.
Также мы писали о том, что Светлана Разина публично унизила Ольгу Бузову. Певица считает, что от ее коллеги «веет смрадом и развратом».