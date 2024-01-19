Актриса Кристина Асмус публично обратилась к Милошу Биковичу в честь его 36-летия. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

13 января 2024 года звезда фильма «Холоп» отметил 36-летие. В честь этого события Кристина трогательно обратилась к коллеге.

Асмус рассказала о совместной работе с актером в фильме «Хочу замуж». Кристина отметила, что за время съемок они успели сделать множество совместных фото. По мнению артистки, Милош отличается от других знаменитостей. Асмус считает, что успех и популярность не вскружили голову ее приятелю.

«Я так много в последнее время наблюдаю личностных разложений. Но ты выбираешь внятные ценности и несешь их», — высказалась знаменитость.

Отмечая достоинства Милоша, Кристина назвала его «человечищем». Также Асмус поздравила друга с рождением сына и пожелала семье Биковича счастья.

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