«Ради дочери»: Кристина Асмус воссоединилась с Гариком Харламовым на семейном празднике

Кристина Асмус рассказала, как прошел день рождения ее дочки Насти. На праздник приехал бывший супруг актрисы Гарик Харламов и его мать.

По словам звезды фильма «Текст», им с экс-мужем удалось сохранить хорошие отношения после развода. Бывшие возлюбленные делают все возможное, чтобы их расставание не сказалось на дочери. По этой же причине первый юбилей девочки они отметили всей семьей.

Кристина уже представила возможные заголовки в СМИ после такой новости.

«Кристина Асмус и Гарик Харламов воссоединились ради дня рождения дочери. Они выглядели счастливыми рядом с красавицей-дочкой и с удовольствием позировали вместе», – с иронией отметила артистка в своем микроблоге.

Зоя Бербер не могла пройти мимо шуточного поста от коллеги по цеху.

«Напишите пожалуйста главному редактору этого паблика, что она молодец. Креативность. А семье от меня шлите поцелуи прям в щеки, прям смачно, прям всем!» – прокомментировала актриса.

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