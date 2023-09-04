Актриса Ковальчук проводит время с мамой Харламова на фоне сообщений о расставании

Катерина Ковальчук проводит время с мамой Гарика Харламова на фоне сообщений о расставании. Об этом информирует издание StarHit со ссылкой на личный блог актрисы.

После развода с Кристиной Асмус Гарик обрел счастье с новой избранницей. Юморист и артистка встречаются уже несколько лет. Однако в последнее время появились слухи о расставании знаменитостей. Пара никак не комментирует ситуацию. Вместо этого в блоге Ковальчук появились фотографии, опровергающие предположения СМИ.

Сперва актриса показала снимок с Харламовым, сделанный на железнодорожном вокзале. После этого Катерина разместила фотографию с мамой Гарика. Женщины пришли поддержать юмориста на съемках «Comedy Club». На кадре они запечатлены улыбающимися. По данным СМИ, родительнице Харламова никогда не нравилась Асмус, а вот с Ковальчук ей удалось наладить отношения.

Ранее мы писали о том, что Катерина Ковальчук опубликовала прощальное фото с Гариком Харламовым. Подробности смотрите в этой статье.

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