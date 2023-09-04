19-летняя дочь Михаила Ефремова повторила судьбу отца и бросила институт. Об этом сообщает издание kp.ru.

По данным источника, в 2022 году Вера стала студенткой ВШЭ и выбрала направление «Управление в креативных индустриях». Стоимость обучения составляла 650 тысяч в год. Однако спустя время наследница Ефремова поняла, что ошиблась с университетом. Вот почему после первой сессии она покинула заведение.

Спустя время стало известно, что девушка вновь пополнила ряды студентов и пошла по стопам звездного отца. С 1 сентября 2023 года Вера зачислена в Школу-студию МХАТ. В этом театральном вузе преподавали ее известные бабушка и дедушка.

Сообщается, что дочь Ефремова без труда поступила в учебное заведение. Ее одногруппницей станет наследница Михаила Пореченкова.

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