Актриса Катерина Ковальчук трогательно поздравила Гарика Харламова с 44-летием. Жена юмориста поделилась совместными кадрами в соцсети.

28 февраля Гарик Харламов отметил 44-летие, и в честь этого события актриса публично к нему обратилась. В личном блоге Ковальчук появились семейные фотографии с Гариком, под которыми та призналась ему в любви. Катерина заявила, что гордится мужем и во многом берет с него пример.

«С днем рождения, легенда! Невероятно горжусь, во многом беру пример, люблю очень сильно! Твори, а я всегда рядом», — высказалась знаменитость.

Юморист заметил обращение супруги и лаконично на него ответил: «Спасибо, заяц!».