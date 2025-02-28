Актриса Катерина Ковальчук трогательно поздравила Гарика Харламова с 44-летием
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Актриса Катерина Ковальчук трогательно поздравила Гарика Харламова с 44-летием. Жена юмориста поделилась совместными кадрами в соцсети.
28 февраля Гарик Харламов отметил 44-летие, и в честь этого события актриса публично к нему обратилась. В личном блоге Ковальчук появились семейные фотографии с Гариком, под которыми та призналась ему в любви. Катерина заявила, что гордится мужем и во многом берет с него пример.
«С днем рождения, легенда! Невероятно горжусь, во многом беру пример, люблю очень сильно! Твори, а я всегда рядом», — высказалась знаменитость.
Юморист заметил обращение супруги и лаконично на него ответил: «Спасибо, заяц!».
Также к поздравлениям присоединились поклонники.
«Крепкого здоровья и всего самого хорошего! Обожаю Гарика», — написали россияне.
Ранее юморист Гарик Харламов организовал вечеринку в честь жены Катерины Ковальчук. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что рэпер Птаха вновь женился на экс-супруге Лане Реутовой после скандала с изменами.