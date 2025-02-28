НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 февраля 2025, 16:41
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Актриса Катерина Ковальчук трогательно поздравила Гарика Харламова с 44-летием

Актриса Катерина Ковальчук трогательно поздравила Гарика Харламова с 44-летием

© Starface.ru

Актриса Катерина Ковальчук трогательно поздравила Гарика Харламова с 44-летием. Жена юмориста поделилась совместными кадрами в соцсети.

28 февраля Гарик Харламов отметил 44-летие, и в честь этого события актриса публично к нему обратилась. В личном блоге Ковальчук появились семейные фотографии с Гариком, под которыми та призналась ему в любви. Катерина заявила, что гордится мужем и во многом берет с него пример.

«С днем рождения, легенда! Невероятно горжусь, во многом беру пример, люблю очень сильно! Твори, а я всегда рядом», — высказалась знаменитость.

Юморист заметил обращение супруги и лаконично на него ответил: «Спасибо, заяц!».

Актриса Катерина Ковальчук трогательно поздравила Гарика Харламова с 44-летием

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Также к поздравлениям присоединились поклонники.

«Крепкого здоровья и всего самого хорошего! Обожаю Гарика», — написали россияне.

Ранее юморист Гарик Харламов организовал вечеринку в честь жены Катерины Ковальчук. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что рэпер Птаха вновь женился на экс-супруге Лане Реутовой после скандала с изменами.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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