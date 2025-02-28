Рэпер Птаха вновь женился на экс-супруге Лане Реутовой после скандала с изменами

Рэпер Птаха вновь женился на модели Лане Реутовой. Бывшие супруги забыли все обиды и решили попробовать вновь стать семьей.

Три года назад артист со скандалом расстался с Реутовой. Модель обвиняла Птаху в изменах, а также нанесении побоев. Сам рэпер тоже не скупился на оскорбления жены. Он делился с поклонниками, что жил в аду и что годы, проведенные с Реутовой, были худшими в его жизни.

Однако со временем бывшие супруги смогли наладить отношения. Они сошлись и стали вновь выходить в свет вместе. А 27 февраля Птаха и Лана отправились в ЗАГС и оформили свой союз.

В Сети поклонники пары радуются за их счастье. Они верят, что в этот раз им удастся построить крепкую семью.

«Будьте счастливы!»; «Ну какие вы милые!»; «Ваши отношения точно прошли проверку на прочность!» - пишут пользователи.

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