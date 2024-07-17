Актриса из «Сладкой жизни» Шумакова подарила сыну стволовые клетки за 245 тысяч

Актриса из «Сладкой жизни» Мария Шумакова подарила сыну стволовые клетки за 245 тысяч рублей. Знаменитость рассказала о необычном подарке в соцсети.

Мария Шумакова подарила сыну на день рождения биостраховку, стоимость которой составляет 245 тысяч рублей. В роддоме был произведен забор стволовых клеток, способных излечить заболевания и продлить жизнь.

«В роддоме мне предложили сделать биостраховку — забор стволовых клеток. Они формируются в эмбрионе, и затем из них образуются все органы и ткани организма. С их помощью можно излечить множество заболеваний, а главное продлить жизнь. Сегодня мы получили соответствующий паспорт. А услуга обошлась нам в 245 тысяч рублей со сроком хранения на 20 лет», — высказалась знаменитость.

Напомним, что в 2024 году Мария родила первенца от сотрудника Comedy Club Вячеслава Гусева. Они расписались в 2022 году, а в 2023 объявили о скором пополнении в семье.

Ранее Виктория Боня рассказала о парных родах с Алексом Смерфитом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Алсу намекнула на причастность Яна Абрамова к скандалу с победой дочки на «Голосе».