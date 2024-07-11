«Мне это понравилось»: Боня рассказала о парных родах с Алексом Смерфитом

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня вспомнила о парных родах с предпринимателем Александром Смерфитом после слухов о его романе с супермоделью Алессандрой Амбросио. Соответствующее заявление артистки прозвучало в новом выпуске шоу Злые языки», которое цитирует Peopletalk.

«Мой супруг был все это время у моей головы. Когда попробовал подойти посмотреть на сам процесс, доктор его вернул на место. Поэтому мужчина, если он хочет присутствовать при родах, должен всегда находиться у головы», — поделилась телеведущая.

Звезда «Дома-2» отметила, что заранее была готова к родам, вследствие чего они прошли «божественно».

«За три недели начала читать форумы, кто как рожал, и наткнулась на историю, где рассказчица проспала все роды. Я тогда подумала, что мне это подходит. И во время родов я постоянно засыпала — я себе это запрограммировала, и мне так это понравилось», — рассказала Боня.

Блогер добавила, что в итоге родила ребенка за 30 минут — без эпидуральной анестезии.

Ранее Боня показала нового бойфренда после новостей о романе Алекса Смерфита.