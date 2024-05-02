Актриса из сериалов «Счастливы вместе» и «Солдаты» оказалась в клинике со страшными ожогами

Актриса Ирен Феррари обратилась в клинику с ожогами груди, лица и предплечья. Звезда показала травмы, но от госпитализации отказалась. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.

Знаменитости понадобилась помощь из-за термических ожогов. Отмечается, что у женщины зафиксировали ожог левого предплечья, левой молочной железы, а также ожог скуловой области. При каких обстоятельствах она получила травмы, не сообщается.

Сейчас устанавливается, что именно случилось с актрисой. Напомним, что она не только снимается в фильмах, но и участвует в фотосессиях. Она принимала участие в таких популярных сериалах, как «Счастливы вместе», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Солдаты-14».

Ранее мы писали о том, что певца Дениса Майданова экстренно госпитализировали в Москве. По данным источника, знаменитости стало плохо прямо в театре. Звезда стал задыхаться и просить о помощи. Приехали сотрудники скорой, выдвинута версия случившегося.

Также стали известны подробности состояния телеведущего Николая Дроздова. Звезда программы «В мире животных» не раз пугал поклонников новостями об ухудшении самочувствия, но сейчас не только продолжает заниматься делами, но и планирует путешествие. Он хочет навестить своего леопарда, который живет на Дальнем Востоке.