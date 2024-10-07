Заинтриговала публику: недавно родившая актриса Дарья Мельникова спровоцировала слухи о беременности

32-летняя актриса Дарья Мельникова, которая в июне снова стала мамой, спровоцировала слухи о беременности. Звезда сериала «Папины дочки» поделилась в личном блоге новым снимком, заинтриговав подписчиков.

На опубликованном фото Дарья Мельникова позировала с округлившимся животом. Актриса дополнила кадр неоднозначной подписью, вызвав вопросы у пользователей Сети.

«Никогда не знаешь, кино это или нет», — написала Дарья Мельникова.

Подписчики знаменитости стали предполагать, действительно ли актриса находится в положении. Однако некоторые посчитали, что большой живот на фото — всего лишь муляж. Дарья Мельникова не стала комментировать догадки.

Напомним, в июне этого года звезда «Папиных дочек» рассекретила сразу две большие новости: так, она сообщила, что вышла замуж за коллегу Романа Набатова и стала мамой в третий раз. В сентябре Дарья Мельникова намекнула, что у нее родилась дочь. У артистки также есть двое детей от первого брака с актером Артуром Смольяниновым* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — 8-летний Артур и 5-летний Марк. Артисты поженились в 2013 году и развелись через восемь лет.

Ранее сообщалось о том, что молодая жена актера Антона Батырева объявила о беременности.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга