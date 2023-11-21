Актриса Ирина Гринева сообщила, что не «знала толком» Шабалина в начале брака

Актриса Ирина Гринева сообщила, что не «знала толком» Максима Шабалина в начале брака. Об этом информирует The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Актриса и фигурист узаконили отношения в 2010-м году. 21 ноября 2023 года пара отметила 13-летие совместной жизни. В честь этого события Ирина трогательно обратилась к супругу.

В личном блоге Гринева назвала день свадьбы «счастливым и таинственным». Ирина сообщила, что спустя годы по-прежнему любит Максима. Также артистка призналась, что она выходила замуж и совсем не знала своего избранника. По ее словам, их роман развивался стремительно.

«Перед свадьбой не могла заснуть. Я выходила замуж и не знала тебя толком, все произошло так быстро, и мне это нравится», — обратилась к мужу Гринева.

Кроме того, актриса отметила, что каждый год 21 ноября идет снег, который теперь для нее является символом счастья.

«Вот уже 13 лет в этот день я опять не могу заснуть», — высказалась Ирина.

Напомним, что на момент знакомства Ирине было 37 лет, а Максиму — 28. Из-за разницы в возрасте артистка не воспринимала всерьез ухаживания спортсмена.

Ранее близкая подруга Ирины Гриневой рассказала, почему актриса каждый год выходит замуж. Подробности смотрите в этой статье.