Актриса Ирина Горбачева рассказала о своем последнем свидании

35-летняя Ирина Горбачева неохотно афиширует свою личную жизнь. В 2021 году она вышла замуж за украинского музыканта Антона Савлепова, однако в этом году стало известно, что пара развелась. Звезда сериала «Чики» рассказала, есть ли у нее сейчас вторая половинка.

Горбачева долгое время не говорила о расставании с Савлеповым. Это стало известно случайно. Пара перестала появляться на публике с весны 2023 года. В июне актриса подтвердила, что снова свободна.

Накануне Горбачева пришла на шоу «ОК на связи!», где телеканал Super поинтересовался, как давно у нее было последнее свидание. Актриса призналась, что три недели назад ходила на свидание вслепую.

«Человек не знал меня. Он иностранец. Нам организовали свидание, оно было неудачным, потому что он любит блондинок и пиво», — рассказала она.

Горбачева была два раза замужем. В марте 2015 года она вышла замуж за актера Григория Калинина. Супруги расстались в 2018 году. К разводу с Антоном Савлеповым, скорее всего, привели политические разногласия.

Ранее актриса показала спортивную фигуру в откровенном платье.