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От бедра: Ирина Горбачева показала спортивную фигуру в откровенном платье

28 января в первом павильоне «Мосфильма» состоялась ХХ юбилейная премия «Золотой Орел». Гостями мероприятия стали известные деятели российской киноиндустрии. Актриса Ирина Горбачева стала одним из самых ярких и долгожданных участников церемонии.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Горбачева

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

33-летняя российская актриса театра и кино Ирина Горбачева появилась на красной дорожке кинопремии в ослепительном аутфите.

Звезда выбрала откровенный и женственный образ — длинное платье, состоящее из черной юбки с глубоким разрезом до бедра и верха из полупрозрачной ткани.

Ирина Горбачева на премии «Золотой Орел»

Ирина Горбачева на премии «Золотой Орел»

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Наряд Ирины идеально подчеркнул ее подтянутую фигуру и стройные ноги. Горбачева дополнила стильный выход крупными серьгами ювелирного модного дома Mercury, лаконичным черным клатчем и классическими черными туфлями-лодочками.

Ирина Горбачева стала победительницей в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Огонь» режиссера Алексея Нужного. Драматический боевик рассказывает историю о жизни и нелегкой работе пожарных-спасателей. Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский, Иван Янковский и Виктор Добранравов.

Актриса призналась, что поначалу она даже не хотела участвовать в этом проекте. «Вначале я не хотела соглашаться, роль совсем маленькая, слов почти нет, но потом я просто поняла, что мне страшно играть роженицу, ведь я никогда не рожала, не испытывала таких чувств», — рассказала актриса «Собеседнику».

Фото: Instagram, Global Look Press, Макс Светский/ Passion.ru

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