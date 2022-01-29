От бедра: Ирина Горбачева показала спортивную фигуру в откровенном платье
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
33-летняя российская актриса театра и кино Ирина Горбачева появилась на красной дорожке кинопремии в ослепительном аутфите.
Звезда выбрала откровенный и женственный образ — длинное платье, состоящее из черной юбки с глубоким разрезом до бедра и верха из полупрозрачной ткани.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Наряд Ирины идеально подчеркнул ее подтянутую фигуру и стройные ноги. Горбачева дополнила стильный выход крупными серьгами ювелирного модного дома Mercury, лаконичным черным клатчем и классическими черными туфлями-лодочками.
Ирина Горбачева стала победительницей в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Огонь» режиссера Алексея Нужного. Драматический боевик рассказывает историю о жизни и нелегкой работе пожарных-спасателей. Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский, Иван Янковский и Виктор Добранравов.
Актриса призналась, что поначалу она даже не хотела участвовать в этом проекте. «Вначале я не хотела соглашаться, роль совсем маленькая, слов почти нет, но потом я просто поняла, что мне страшно играть роженицу, ведь я никогда не рожала, не испытывала таких чувств», — рассказала актриса «Собеседнику».
Фото: Instagram, Global Look Press, Макс Светский/ Passion.ru