Ирина Горбачева вышла в свет в мини-юбке и объявила о разводе с экс-солистом Quest Pistols

Актриса Ирина Горбачева долгое время никак не комментировала происходящее в ее браке, хотя поклонники уже давно догадывались, что между ней и мужем все совсем не гладко. Дело в том, что экс-солист группы Quest Pistols Антон Савлепов после февральских событий прошлого года осудил правительство России, а его супруга продолжила работать в стране, не делая никаких скандальных заявлений. Теперь же стало известно, что политические разногласия все-таки привели к разводу.

На днях в Москве состоялась премьера фильма «Дыхание», в котором Ирина исполнила одну из ролей. На красной дорожке артистка позировала фотографам в экстремальном мини: на ней была черная юбка, открывающая длинные ноги, а также белая кофта и пиджак. Образ дополняли босоножки на высоком каблуке.

Выглядела Горбачева не только эффектно, но и счастливо. Она не пряталась от журналистов и отвечала на их вопросы. Также она не стала скрывать изменения в личной жизни и гордо заявила, что теперь является свободной женщиной. Об этом Ирина рассказала корреспонденту издания mk.ru.

Напомним, что недавно стало известно об еще одном звездном разводе. Мария Погребняк после нескольких месяцев отрицания все-таки призналась, что разошлась с мужем. Также модель раскрыла и причину такого важного поступка. Она рассказала, что, несмотря на общественное мнение, они приняли решение о разрыве вовсе не из-за измен Павла. Просто между ними пропала любовь спустя 17 лет совместной жизни.