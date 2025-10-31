Актриса Ирина Горбачева рассказала, как потеряла маму в 9 лет. Слова знаменитости приводит Kp.ru.

Мама Ирины умерла, когда ей был всего 9 лет. По словам знаменитости, в детстве ей не хватало поддержки семьи: родственники решили с ней не говорить о потере, чтобы не причинять боль. В результате она осталась наедине со своим горем и не знала, как с ним справиться.

«В результате каждый остался наедине со своим горем и проживал его самостоятельно, а все-таки человеку нужен человек, особенно в трудные времена. Я всю эту историю разгребала спустя много-много лет. Если бы я оказалась со мной девятилетней, то просто бы обняла себя и дала плакать столько, сколько плачется», — высказалась она.

По словам актрисы, она много лет училась проживать чувства. Теперь Ирина не скрывает эмоции ради психического здоровья.

«Иначе это все копится как снежный ком, а потом люди идут к психологу, который его распутывает. А все идет из детства, когда нас учат: «Ну-ка тихо! Не кричи, не позорь маму». Да пусть орет, ему больно сейчас!» — резюмировала знаменитость.

