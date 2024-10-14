«Для кого-то я буду всю жизнь бездарной, тупой идиоткой»: Горбачева раскрыла отношение к критике

Актриса Ирина Горбачева высказалась о хейте в свой адрес. Звезда «Бременских музыкантов» часто сталкивается с критикой и за годы карьеры уже научилась с ней справляться. Она призналась, что для кого-то она всегда будет «бездарной идиоткой».

В программе «Кино в деталях» Горбачева рассказала, что у нее выработался иммунитет к негативу со стороны зрителей. Она перестала обращать внимание на недоброжелателей, когда занялась блогерской деятельностью.

«Для кого-то я буду вот всю жизнь бездарной, тупой идиоткой. И вот если ты хочешь, чтобы твое дело было большим, это прямо надо себе прописывать. Будь готов, в первую очередь, слышать о себе самые нелицеприятные вещи», - заявила Ирина.

Отметим, что многие раскритиковали участие Горбачевой в съемках фильма «Бременские музыканты». Она сыграла там Кошку. По ее словам, она получила много негативных комментариев о своей роли, но смогла справиться с насмешками. Она отметила, что кому-то «зашло», а кому-то – нет. И это нормально. Ирина считает, что так происходит всегда, когда человек является публичным.

Ранее стало известно, что Ирина Горбачева чуть не подралась с Дмитрием Дюжевым на съемках.