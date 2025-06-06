Уже на пятом месяце: известно, когда Агата Муцениеце родит от Петра Дранги

Актриса Агата Муцениеце родит от Петра Дранги уже этой осенью — в начале октября. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

Весной 2025 года в Сети появились слухи о беременности актрисы от музыканта, за которого она собирается замуж. Ни Агата, ни Петр не комментировали подобные новости. Зато на днях знаменитость появилась на светском мероприятии в платье, подчеркнувшим живот. Сама Агата по-прежнему молчит. Однако в распоряжение источника попала информация, что артистка уже на пятом месяце беременности. Якобы в окружении Агаты заявили о предстоящих в октябре родах.

Напомним, актриса уже имеет двоих детей от брака с Павлом Прилучным. На данный момент с ней проживает только дочь Мия, сын Тимофей решил жить с отцом, из-за чего экс-супруги судятся с прошлого года.

Ранее Регина Тодоренко подтвердила третью беременность на свадьбе Натальи Подольской. Весной 2025 года певица Валерия проговорилась о положении Регины, однако тогда она опровергла слухи о беременности. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 43-летний актер Артем Ткаченко станет отцом в четвертый раз.