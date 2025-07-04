«Неужели беременна?»: в Сети обсуждают новый образ Елизаветы Боярской

39-летняя Елизавета Боярская появилась в необычном образе на благотворительном приеме в Зимнем дворце. Объемный наряд знаменитости спровоцировал массу слухов в Сети: фанаты заподозрили актрису в беременности.

Дочь народного артиста России всегда отличалась стройной фигурой, которую любила подчеркивать облегающими нарядами. Но в этот раз звезда решила надеть мешковатое платье из тафты. Одежда полностью скрыла фигуру Елизаветы, став почвой для слухов.

«Неужели беременна?», «Возможно, в ожидании малыша», «Не знаю, как иначе объяснить такой выбор наряда?», — спросили пользователи Сети.

Елизавета никак не отреагировала на подобные комментарии.

Артистка в 2009 году познакомилась с Максимом Матвеевым. Спустя год они поженились. Супруги воспитывают двоих сыновей — 13-летнего Андрея и шестилетнего Григория.

В одном из интервью Боярская рассказывала, что первое место в ее жизни занимает семья. Артистка предпочитает светским мероприятиям время, проведенное с детьми.

Ранее Максим Матвеев раскрыл, как относится к любовным сценам в кино с участием жены: «Это — часть нашей работы», - сказал артист.