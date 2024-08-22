Актриса Елена Лядова в коротком платье вышла в свет с Владимиром Вдовиченковым. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера сериала «Что делать женщине, если у мужа ее подруги две любовницы?». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Лядова, сыгравшая главную роль в проекте. Примечательно, что Елена вышла в свет не одна, а вместе с мужем. Актриса появилась на красной дорожке в черном коротком платье, жакете и серебристых лодочках.

В беседе с прессой Елена отметила, что с удовольствием снималась в сериале по сценарию Александра Цыпкина.

«Мы сняли романтическую комедию. Мне всё было по любви, по душе, радостно. Моя героиня стремится сохранить семью персонажа Игоря Верника», — высказалась знаменитость.

Ранее актриса Лядова заявила, что советуется во многих вопросах по работе с мужем. Подробности читайте в этой новости.

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