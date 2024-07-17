«У нас хорошее партнерство»: Лядова рассказала, почему советуется с Вдовиченковым по работе

Российская актриса Елена Лядова призналась, что регулярно советуется по поводу работы со своим супругом – заслуженным артистом России Владимиром Вдовиченковым. Об этом она рассказала в выпуске шоу «Медийные лица», опубликованном на Rutube.

По словам артистки, советоваться с мужем стало для нее регулярной практикой, поскольку он является более опытным актером, чье мнение для нее очень важно. При этом Вдовиченков также прислушивается к мнению жены во многих вопросах.

«Мы заходим на территорию друг друга, ведь у нас хорошее партнерство, есть о чем поговорить, посоветоваться. Полезно очень, когда перед съемками, кто-то может помочь, текст покидать, отрепетировать. Есть большой плюс, когда супруги актеры», — высказалась Лядова.

Напомним, знакомство Лядовой и Вдовиченкова произошло во время съемок фильма «Левиафан», уже после премьеры киноленты знаменитости начали выходить в свет как пара и не скрывали на публике своих чувств. В 2015 году артисты официально узаконили свои отношения, однако не захотели афишировать это событие. Позднее, когда фанаты обнаружили кольцо на пальце актрисы, супруги признались, что поженились.

Ранее Вдовиченков признался, что от женщины зависит 99% отношений.