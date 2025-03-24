Актриса Елена Кондулайнен не подтвердила сообщения об ухудшении здоровья

Заслуженная артистка РФ Елена Кондулайнен отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения об ухудшении ее здоровья. Об этом пишет aif.ru.

Актриса призналась, что с ней все хорошо, и что она стала чувствовать себя даже лучше.

«Не дождутся. Со мной все хорошо. Нет никакого ухудшения, наоборот. Пусть знают все мои недоброжелатели, а поклонники порадуются», — поделилась знаменитость.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что состояние России Елены Кондулайнен ухудшилось после пережитого инсульта. По информации источника, 66-летняя актриса жалуется на оставшуюся парализованной несмотря на курсовую терапию часть тела. Артистке тяжело передвигаться и говорить. Вдобавок знаменитость якобы мучают сильные боли в суставах, слабость, тревожность и сыпь на лице.

Медики диагностировали у Кондулайнен крапивницу, ей прописали лекарства и специальную диету. Ухудшение самочувствия специалисты связывают со сменой сезона и аллергией.

Незадолго до этого Елена Кондулайнен похвасталась активной личной жизнью.