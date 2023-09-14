Актриса Елена Борзова рассказала, как Пугачева «утопила» Демарина ради Киркорова

Актриса Елена Борзова рассказала, как Алла Пугачева «утопила» Игоря Демарина ради Филиппа Киркорова. Знаменитость поделилась откровением с изданием aif.ru.

По словам артистки, Пугачева всегда «убирала сильных конкурентов» с эстрады. При этом певица оберегала не только себя, но и Филиппа Киркорова, который был ее мужем. Елена рассказала, что главным соперником Филиппа был Игорь Демарин. Певец обладал особой любовью публики, и это не могло не злить супружескую пару.

«Игорь был ярким, голосистым, и, главное, он никогда не пел под фанеру. Все это раздражало Аллу, и она убрала его из всех эфиров благодаря связям», — высказалась Борзова.

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