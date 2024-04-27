«Шил для великой»: Екатерина Волкова надела платье Людмилы Гурченко на дорожку кинофестиваля

Актриса Екатерина Волкова вышла на красную дорожку ММКФ в платье Людмилы Гурченко. Она позировала фотографам на церемонии закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля.

Волкова появилась на мероприятии не одна, а с эффектным мужчиной. Как оказалось, компанию артистке составил дизайнер Владимир Середин, который является автором образов многих артистов советской и российской эстрады. Звезда рассказала о сотрудничестве с ним.

«Обсуждая наш новый театральный проект, чувствуя, что невозможно расстаться и мы не договорили, я предложила составить мне компанию, а он в свою очередь — примерить это восхитительное платье, которое он шил для великой Людмилы Марковны Гурченко... так и случился наш дуэтный выход: маэстро и его муза», – поделилась Екатерина.

Поклонники отмечают, что Волкова находится в прекрасной форме. Она не скрывает, что дело заключается в работоспособности. Она так много работает, что просто забывает о еде. По признанию актрисы, все ее родственницы были активными. В детстве Екатерина сама распрягала лошадь, занималась огородом и не забывала о домашнем хозяйстве. Несмотря на все это, она характеризует свое детство, как самое счастливое.

Ранее мы писали о том, что актриса Екатерина Волкова стала дважды бабушкой. Женщина поделилась, как себя чувствует в этом статусе.