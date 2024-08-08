Актриса Дарья Мороз приступила к съемкам комедийного сериала «Неземная». Об этом сообщает ТАСС.

Проект «Неземная» станет новой режиссерской работой Дарьи Мороз. Сериал соединяет в себе жанры романтики и комедии. Он будет сниматься в эстетике городского фэнтези. Главные роли исполнят Лиза Ищенко, Роман Евдокимов, Лев Зулькарнаев. Также в проекте снимутся Алла Сигалова и Светлана Иванова.

«Сериал о том, как человек совершает поступки во имя любви, восстанавливая баланс света и тьмы на Земле. Это история про то, как близки фантасмагория и реальность, как соседствуют тьма со светом и все это есть части одного целого», — высказалась Мороз.

Режиссер назвала проект черной комедией с яркими персонажами.

«Еще это история о том, что в бесконечной суете, в мире, в котором очень скоро будет править искусственный интеллект, случаются настоящие чудеса и сотворить эти чудеса может живая душа», — резюмировала Дарья.

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