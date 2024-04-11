Стала совсем взрослой: как сейчас выглядит дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова

Дочь актрисы Дарьи Мороз и режиссера Константина Богомолова удивила поклонников своей внешностью. В Сети отметили, что девочка довольно быстро стала взрослой, и с этим согласилась ее звездная мама.

В личном блоге звезда «Содержанок» опубликовала новые кадры с наследницей. На них 13-летняя Анна предстала буквально копией Дарьи, что и поспешили подметить фанаты. Они и раньше говорили о сходстве девочки с актрисой, но с возрастом общих черт становится только больше. На комментарии фанатов о том, что подросток стала уже совсем взрослой, Мороз лишь ответила: «Ох, и не говорите».

К слову, как оказалось, у Анны с матерью ей особый ритуал. По утрам она приносит родительнице кофе в постель, а после они вместе с собакой едут в школу. Учится звездная наследница при Посольстве Германии.

Напомним, что после развода Мороз и Богомолова их дочь осталась с матерью, но она регулярно поддерживает связь и с отцом. Так, она нередко проводит время с его новой женой Ксенией Собчак и даже ездит вместе с ней на отдых.

Ранее Дарья Мороз заговорила о возможном завершении актерской карьеры.