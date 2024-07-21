«Ненадлежащим образом» выполнила обязательства: организаторы концерта в Красноярске подадут в суд на Глюкозу

Организаторы концерта ко Дню металлурга в Красноярске намерены обратиться в суд за защитой своих прав. Иск будет направлен к певице Глюкозе. Заказчики считают, что певица «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства, передает ngs24.ru.

По данным СМИ, Глюкозе грозит судебное разбирательство в связи со скандальным выступлением. Возмущение общественности и заказчиков вызвало поведение певицы. Она держалась странным образом на сцене. Исполнительница не попадала в ноты, когда пела свои хиты и при этом трогала себя везде. Выступление артистки даже хотели прервать, но та не покидала публику.

Поведение Глюкозы уже раскритиковали многие звезды. По некоторым данным, за выступление в Красноярске Глюкоза певица должна была получить 5,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что концерт ко Дню металлургов готовился полгода. Его организовала компания РУСАЛ для жителей города.