Телеведущая Ольга Орлова сообщила, что не считает Бородину жестким человеком

Телеведущая Ольга Орлова сообщила, что не считает Ксению Бородину жестким человеком. Об этом информирует The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Ни для кого не секрет, что Ольгу и Ксению связывает давняя дружба. Поклонники поинтересовались у Орловой, замечает ли она доминирование Бородиной в их общении. К слову, ответ телеведущей не заставил себя ждать.

По словам Ольги, Ксения только с виду кажется суровым человеком. На самом деле, Бородина — «тонкий и ранимый цветок». Вот почему Орлова призвала поклонников не судить о людях по внешности.

«Со мной совершенно другая история: с виду я — милашка, а внутри меня самурайская сталь», — высказалась знаменитость.

Также Ольга уточнила: их дружба с Ксенией началась в осознанном возрасте. Именно поэтому приятельницы хорошо знают, как правильно выстраивать общение.

«Я знаю про дружбу многое. Я точно знаю, каким должен быть друг, а каким — нет», — резюмировала телеведущая.

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