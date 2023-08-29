Светлана Немоляева раскритиковала поведение уехавшей из РФ Чулпан Хаматовой. Актриса поделилась откровением с изданием aif.ru.

После отъезда из страны Чулпан стала оставлять гневные комментарии в адрес россиян. По словам Немоляевой, подобное поведение коллеги для нее является недопустимым. Знаменитость считает, что Хаматова намеренно совершает провокационные действия, чтобы выслужиться перед зарубежной публикой.

«Я с Хаматовой была знакома чуть-чуть. Когда человек начинает обливать страну грязью для того, чтобы выслужиться за рубежом, — вот этого принять не могу», — высказалась актриса.

Также Немоляева прокомментировала и отъезд других звезд за границу. По словам артистки, она может «по-человечески принять» поступки коллег, отправившихся спасать свои материальные блага. Ни для кого не секрет, что многие знаменитости имеют недвижимость и вклады в других странах. Светлана считает: они «сорвались туда, чтобы сохранить все это».

Ранее мы писали о том, что актрисе Чулпан Хаматовой повысили зарплату на 400 евро в Новом Рижском театре. Подробности смотрите в этой статье.